Ilrestodelcarlino.it - Caro rette, l’allarme dal Buttari: "I fondi regionali non bastano"

"Gli aumenti dellemensili per gli ospiti delle case di riposo, soprattutto per le famiglie a basso reddito o in difficoltà economiche, rappresentano un vero salasso. Ne siamo consapevoli. Per questo da mesi, in sordina, noi gestori di queste strutture sollecitiamo la politica a dare risposte". Ad affermarlo è la presidente della casa di riposo Grimanidi Osimo Rosalia Alocco, dopolanciato dal Pd. Il problema non riguarderebbe solo le case di riposo ma tutte le residenze protette che erogano servizi alla persona. "Purtroppo l’ultimo aggiornamento della quota di compartecipazione della Regione nel 2023, non è sufficiente a coprire le spese che le nostre strutture si trovano ad affrontare – continua -. Il problema è cronico, l’aggiornamento precedente risale al2005.