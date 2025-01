Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jovic-Monza: Zlatan Ibrahimovic non chiude. La situazione

Illavora anche sulin uscita e si scalda l’asseconferma l’interesse. LaIlinsiste per Lukanonla porta. Il club brianzolo è, infatti, in cerca di un sostituto diDjuric e l’attaccante serbo di proprietà dei rossoneri è l’obiettivo numero uno di Adriano Galliani. La volontà del giocatore, però, resta la stessa, ovvero quella di non voler prendere in considerazione nessuna pista che lo porta lontano dao.Nonostante il poco minutaggio che gli è stato concesso in questa stagione (solo 5 presenze a fronte di 101 minuti disputati in campo) e i tanti problemi fisici, infatti, l’ex attaccante di Fiorentina e Real Madrid non vorrebbe lasciare il Diavolo a gennaio. Anche se, nella conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker non ha affatto chiuso la porta alla sua partenza negli ultimi giorni di mercato:? Non ci sono novità.