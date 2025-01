Quotidiano.net - Baykar conclude l’acquisizione. Piaggio Aerospace in mani turche

Leggi su Quotidiano.net

Sarannole nuove “vespe” volanti di. Dopo sei anni di crisi,trova un nuovo futuro grazie alda parte di, gruppo industriale con sede a Istanbul leader nello sviluppo di droni e tecnologie aerospaziali avanzate. La firma dell’accordo preliminare segna la conclusione di un lungo periodo di incertezza per la storica azienda aeronautica italiana con stabilimenti a Villanova d’Albenga (Savona) e Genova, fondata nel 1884 dall’imprenditore Rinaldo. Dal 2018, quando il suo debito sfiorava i 620 milioni di euro, a oggi, si sono susseguiti commissariamenti,festazioni di interesse e trattative fallite. Fino a quando la soluzione alla vertenza è arrivata dalla Turchia – non dall’Italia come più volte auspicato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, né dall’Europa – con la società, prima azienda turca esportatrice di armi, per un valore di 1,7 miliardi di dollari nel 2023.