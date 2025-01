Rompipallone.it - Balotelli, scelta la nuova squadra: annuncio sul trasferimento

in procinto di lasciare il Genoa,avventura per l’attaccante:decisivo sul futuro del bomberC’era grande attesa e curiosità, per il ritorno diin Serie A, a diversi anni di distanza dall’ultima volta. ‘Super Mario’ è tornato a scendere in campo nel nostro campionato, ma le cose, tuttavia, non sono andate come previsto, anzi. Per lui al Genoa soltanto pochi scampoli di partita e scenari che via via si sono complicati.Non ha giocato a suo favore, sicuramente, il fatto che a poche settimane dal suo arrivo Gilardino, che lo aveva voluto, abbia lasciato la panchina. Ad allenare i rossoblù è arrivato Patrick Vieira, con cui c’erano stati trascorsi poco positivi al Nizza. E infatti, il rapporto tra i due non è mai decollato. Il tecnico francese gli ha concesso davvero poco spazio, per metterlo sempre più ai margini giornata dopo giornata.