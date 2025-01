Ilrestodelcarlino.it - ’Ausmerzen’, per non dimenticare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute" con Marco Paolini, Michela Signori, Giovanni De Martis, per la regia di Renato Sarti. Il titolo deriva da "aus merz", "da marzo", riportando a un suono gentile, di terra, che rimanda a qualcosa che "va realizzato in quel tempo". I dottori dell’eugenetica alla fine della Belle Époque presero due strade: per gli inglesi si trattava di "sradicare la malattia", per i tedeschi invece di "sopprimere i deboli". Si narra del primo sterminio di massa nazista, con l’eliminazione di 70mila tedeschi fra malati mentali, portatori di handicap, disabili e bambini affetti da malformazioni. Paolini, con sapienza teatrale, fa capire come l’eugenetica che perseguiva l’igiene razziale fu uno degli elementi che favorirono la nascita del nazismo.