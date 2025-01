Bergamonews.it - Atalanta, il fattore Cuadrado per scardinare il Barcellona: il colombiano ha sempre brillato contro i catalani

Leggi su Bergamonews.it

Notte cruciale. Notte decisiva. L’si gioca tantissimo sul palcoscenico dello Stadio olimpico Lluís Companys, dove la Dea affronterà domani (mercoledì 29 gennaio) ilnel match valevole per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League.Vincere per la Dea significherebbe certezza assoluta di guadagnare un posto al sole per gli ottavi di finale che si giocheranno a marzo, mala squadra di Hansi Flick sarà tutt’altro che semplice. I blaugrana, dopo la clamorosa vittoria per 5-4il Benfica, hanno travolto il Valencia in campionato con un tennistico 7-1. E non solo, perché Lewandowski e compagni si sono confermati un’autentica macchina da gol: le reti segnate, tra tutte le competizioni, sono già 101 nel corso di questa stagione.Al netto di una produzione offensiva che fa letteralmente spavento, a fare da contraltare c’è una fase difensiva non propriamente impeccabile e che, in tal senso, potrebbe diventare terreno fertile per le scorribande di un calciatore come Juan, uno che ha scandito l’intera carriera vivendo e assaporando sfide di questo livello.