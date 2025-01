Lanazione.it - Addio a Carlo Tosetti, mito del rugby fiorentino

Firenze, 28 gennaio 2025 – Ilperde un altro dei grandi veterani e saluta. Nato nel 1929,è stato uno degli interpreti delnel secondo dopoguerra, vestendo con orgoglio la maglia del Cus Firenze dal 1949 al 1955 nel ruolo di ala. Proveniva dal pugilato e ha fatto parte di un gruppo leggendario di atleti allenato da Sgorbati che includeva nomi come Lippi, Filippi, Ardans e il mediano di mischia Giannardi con cui rivaleggiava come miglior realizzatore di mete. "L’UnioneFirenze, insieme a Firenze 1931 e Florentiasi stringono con affetto ai familiari die in particolare al figlio Dario che ha condiviso con il padre la passione per il”m si legge in una nota. Per un ultimo saluto ale esequie si svolgeranno mercoledì 29 gennaio nella chiesa di San Francesco in piazza Savonarola a Firenze.