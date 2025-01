Inter-news.it - Walker sfida subito l’Inter: «Già affrontata ma ora sarà diverso. Vorranno la rivincita!»

Kyle, nuovo acquisto del mercato invernale del Milan, è già pronto are. Il difensore, in prestito dal Manchester City, è una vecchia conoscenza dei nerazzurri in Europa. Proprio di questo e dello stato dei rossoneri in vista del derby di domenica, parla il calciatore inglese nella conferenza stampa di presentazione.UNA PARTITA DIVERSA – Giornata importante in casa Milan, con l’attesa presentazione in conferenza stampa di Kyle. Il difensore, arrivato in prestito dal Manchester City, potrebbe debuttare in campionato proprio controdomenica prossima. Ecco le prime parole da rossonero del difensore, che sui cugini nerazzurri dichiara: «Ho già giocato controin Champions League in questa stagione.diversa, perché sono venuti con un blocco basso e abbiamo dovuto aggirare questo blocco, avremmo potuto fare meglio.