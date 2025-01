Lanazione.it - Un sostegno per il Senegal. La missione di Bonetti

Aiutare l’Africa. L’associazione Gocce di Sorriso, in questo momento, è inin, precisamente nel villaggio di Kouthiaba. Ogni giorno i volontari visitano villaggi diversi: da un lato c’è il team sanitario, che si occupa di svolgere le visite mediche nei villaggi più remoti, dall’altro lato il team della logistica si interfaccia con i capi villaggio e le varie autorità per definire nuovi progetti e verificare l’andamento di quelli già in atto. A guidare il gruppo c’è Massimo, medico cardiologo che ha messo il suo lavoro a disposizione delle persone in difficoltà. Si è avvicinato al volontariato fin da giovanissimo, in oratorio, a Milano, in qualità di educatore, seguendo alcuni anni i percorsi educativi con iniziative in ambito sociale e sportivo. E non si è più fermato.