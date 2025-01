Thesocialpost.it - Ucraina: Budanov avverte il Parlamento: “Negoziati con la Russia prima dell’estate o sarà la fine”

Leggi su Thesocialpost.it

Il capo dell’intelligencemette in guardia il: “Senza trattative con Mosca, l’esistenza dell’è a rischio”. Un monito deciso quello di Kirill, capo della Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, che ha gelato le speranze dei deputati della Verkhovna Rada e di Zelensky. In un intervento che ha sorpreso l’aula,ha dichiarato che l’deve avviareseri con la, altrimenti il Paese potrebbe affrontare conseguenze disastrose per la sua stessa sopravvivenza.La Situazione sul Campo: La Forza dellae la ResistenzaSecondo quanto riportato da Ukrayinska Pravda,ha sottolineato che se non ciun progresso nei, l’rischia una serie di processi che potrebbero compromettere la sua esistenza.