Ilrestodelcarlino.it - Suicida su TikTok, lo sfogo del padre: “La giustizia manca all'appello"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 27 gennaio 2025 - Dopo due anni dalla morte di Vincent Plicchi "i responsabili sono ancora a piede libero e online. E' imbarazzante. Laall'". Sono le parole di papà Matteo, genitore deler bolognese che si tolse la vita in diretta sul social, a seguito di pressioni e insulti ricevuti da altri utenti online. Lodi Matteo Plicchi è arrivato questa mattina durante un convegno organizzato in Sala Borsa insieme al Comune di Bologna sul cyberbullismo. Matteo Plicchi, a destra, con il figlio Vincent, mortol’11 ottobre 2023. perché vittima di cyberbullismo sui social Risposta della comunità bolognese "Tutta la città e le persone a Bologna hanno risposto in una maniera incredibile e continuano a supportarci a due anni di distanza", ha affermato questa mattina in apertura del convegno organizzato in Sala Borsa insieme al Comune di Bologna sul cyberbullismo.