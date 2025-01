Lanazione.it - "State con noi": salvati da Auschwitz. Famiglie nascoste da 14 piccoli eroi

Si nascosero per mesi nei boschi della Verna: ebraici ma salendo ogni domenica al Santuario per fingere di essere cattolici praticanti. Lui medico, ricambiò i paesani curandoli come un dottore di famiglia. Ma consapevole di dovere la vita a chi non aveva avuto paura di perderla. Il pediatra Umberto Franchetti, la moglie Anny Pontremoli, le tre figlie Lina di 22 anni, Celestina di 16 e Luisa di 15. Salvi grazie a chi non si era voltato dall’altra parte. Storie di piccolosmo, la mano tesa di chi ha impedito di dare nuove vittime ai campi di sterminio,in testa. Oggi è il giorno della memoria e grazie a loro è anche una memoria che si vena di generosità. Nel caso dei Franchetti grazie a Francesco ed Emilia Ciuccoli, contadini, vivevano a Giampereta, da loro i Franchetti trovarono un nido dal settembre del 1943 all’anno dopo.