Scontro salvezza al Penzo | Venezia-Verona 1-1 Risultati e classifica

Allo stadio Pier Luigi, si è disputato unocruciale per lain Serie A tra, concluso con un pareggio 1-1. Ilha aperto le marcature poco prima della mezz’ora, con Alessio Zerbin che ha segnato il suo primo gol in Serie A. La partita si è accesa subito dopo, con ilche ha cercato di reagire.La pressione degli scaligeri ha portato al pareggio, con un gol di Jackson Tchatchoua nei minuti finali. Il portiere del, Montipò, è stato decisivo nel finale, salvando un tiro di Busio che avrebbe potuto cambiare il risultato. Questo pareggio permette aldi agganciare Lecce e Parma a quota 20 punti in, mentre ilrimane in zona retrocessione con 16 punti.22esima GiornataAttualeProssimo Turno – 23esima GiornataTorino-Cagliari 2-01.