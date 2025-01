Metropolitanmagazine.it - Rose Villain “fugge” dagli Stati Uniti di Donald Trump (ma nemmeno Giorgia Meloni la convince)

«Quattordici anni di vita vissuti a New York non sono passati invano. Anche ora ho casa e vivo lì buona parte dell’anno. Ho già sofferto la prima amministrazionema, questa volta, ho l’impressione che sia molto peggio. Quando fu eletto Biden tutti scendemmo per le strade a festeggiare. Oggi non c’è nulla da festeggiare ma al contrario faccio fatica ad immaginare, semmai diventerò mamma, come si possa crescere un figlio in quella società»., in gara a Sanremo 2025 con Fuorilegge, si è raccontata a La Stampa, parlando dei prossimi progetti e, soprattutto, del suo futuro, che potrebbe allontanarla, al secolo Rosa Luini, figlia dell’imprenditore Franco Luini, vive da quasi tre lustri nella Grande Mela, dove ha inciso anche l’ultimo disco, in prossima uscita.