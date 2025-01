Ilrestodelcarlino.it - Rischiava la paralisi dal collo in giù: salvato da un’operazione

Ravenna, 27 gennaio 2025 – Se non fosse stato operato, avrebbe rischiato di perdere l’uso di tutte le articolazioni dalin giù. Ma non è successo, perché per fortuna il 69enne Daniele Saragoni, affetto da mielopatia, ha incontrato l’équipe medica del dottor Vanni Veronesi. “Un paio di mesi fa – racconta – ho sentito di non riuscire a camminare per molto, vedevo appannato e non avevo più forze; ero arrivato a un punto tale che quando uscivo dalla macchina dopo cento metri dovevo mettermi seduto perché le gambe non mi reggevano più. Ho fatto una risonanza ed è risultato che c’era una massa che spingeva nel midollo; così ho accettato di sottopormi all’intervento”. L’intervento, svolto dal dipartimento di Neuroscienze, struttura semplice interdipartimentale di Chirurgia del sistema nervoso periferico, è andato a buon fine.