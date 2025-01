Dilei.it - Re Carlo difensore dell’ambiente, il cappotto molto vintage per la messa domenicale

ReIII è asceso al trono britannico solo l’8 settembre 2022, giorno in cui si è spenta sua madre, l’apprezzatissima Regina Elisabetta II. Ma fin dal suo primo giorno da sovrano e anche durante la sua lunga esperienza da Principe del Galles,d’Inghilterra ha sempre mostrato apertamente quali siano i valori a lui più cari, tra cui la protezione.Il Re, infatti, ha sempre dimostrato un grande interesse per questa tematica così importante e nelle sue scelte ufficiali, ma anche nei suoi piccoli gesti quotidiani, si riflette questa sua filosofia di vita. Anche il 26 gennaio 2025 in occasione dellad’Inghilterra ha mostrato la sua attenzione verso la natura, indossando undi oltre 40 anni.d’Inghilterra, ild’annatad’Inghilterra non rinuncia a lottare per la salvaguardiae, anche di recente, ha dimostrato il suo impegno per questa rilevante causa, indossando per laun capo d’abbigliamento che possiede da oltre 40 anni.