Sport.quotidiano.net - "Prima» e "seconda». Derby al vertice. Ghivizzano ferma la corsa del Piazza

Incategoria, nel girone "A", i Diavoli Neri Gorfigliano, grazie a Pinelli e Morelli, battono l’Atletico Lucca cui non basta Secchi; il Pieve Fosciana, con Maggi, espugna, invece, Montecarlo. Vittoria esterna anche delgna (con Battistoni) sul Cqs Pistoia, mentre pareggiano la Folgor Marlia (con Busembai) con il Romagnano e il Capannori (a reti bianche) con la Torrelaghese. Sconfitta casalinga per il Porcari contro la terza in classifica, il Capezzano, che passa grazie a Lampitelli. Incategoria, nel girone "A", Pieve San Paolo e Folgore Segromigno Piano perdono, rispettivamente, contronico e Monzone. Nel girone "B" ilsi aggiudica lo scontro diretto contro il"55". Gli aquilotti passano con Ghafouri su rigore e Bouhalla, mentre alla capolista non basta Grandini.