Liberoquotidiano.it - "Permettetemi, voglio ringraziare il ministro Nordio": Nicola Gratteri, veleno puro in tv

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Vorreiilperché ha fatto una cosa mai riuscita a nessuno. Con i suoi comportamenti ha compattato tutte le correnti della magistratura, anche chi non ha mai partecipato. La magistratura non è mai stata compatta come in questi giorni dai tempi di Capaci e via D'Amelio, è un grande merito del". Il procuratore di Napoliospite a Otto e mezzo su La7 attacca a viso aperto il: "Per quanto riguarda l'inaugurazione dell'anno giudiziario, sabato non me la sono sentita di sedermi perché non avrei potuto rispettare i protocolli. Ritengo ci sia stata tanta arroganza in questi mesi - continua- Sono allenato a tutti i tipi di stress, ma non sentivo nelle mie corde lo stare lì impassibile. Penso che faranno queste riforme, ma non servono a nulla perché di fatto la separazione delle carriere di fatto c'è già.