Pallamano: Italia, la rotta è tracciata dopo i Mondiali 2025. Ora l'obiettivo saranno gli Europei

Un Mondiale che arriva da lontano. L’dellaaver concluso il suo cammino iridato può guardarsi indietro e capire la portata di quello che ha fatto.Gli azzurri hanno superato tre turni di qualificazione prima di arrivare in Danimarca domando le montagne russe dei tre turni preliminari: la folle rimonta di 10 gol contro la Turchia, il dominio contro il Belgio e la lotta di nervi contro la Montenegro.Già in quel frangente Parisini e compagni avevano mostrato quell’identità, quel talento e quel carattere che si sono poi dimostrati elementi chiave della squadra allenata dal dt Riccardo Trillini, e dal suo staff, in quel del Jyske Bank Boxen di Herning.Superare di slancio la Tunisia e l’Algeria, squadre esperte a questi livelli ma che non hanno potuto niente contro l’, ha fatto capire a tutti come Prantner e soci fossero arrivati aicon la volontà di fare qualcosa di storico: tradottosi in pratica nel passaggio al Main Round.