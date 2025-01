Neonata rapita a Cosenza Moses Omogo scarica in tv la moglie Rosa Vespa | Ha fatto tutto da sola

Leggi su Open.online

«Miahada, anche sua madre, sua sorella e tutta la famiglia sono rimasti senza parole».Chiediebereracconta a Cinque Minuti come suasia riuscita a ingannare tutta la famiglia. Fingendo una gravidanza mai avuta, fino al rapimento di unaalla clinica Sacro cuore di. «Sapevo della festa preparata in casa perché anche io l’ho preparata», spiega, ancora sconvolto per quanto accaduto, «dopo quello che è successo non riesco a pensare a cosa sarà dopo». La coppia è stata fermata dalla polizia a casa mentre festeggiava con la famiglia le dimissioni della madre dopo il parto. Tutti i festoni in casa erano azzurri, la donna aveva detto di aver partorito un bambino. Gli investigatori li hanno rintracciati grazie alle telecamere i sorveglianza, dopo che con uno stratagemma laera stata sottratta alla nonna.