Ilrestodelcarlino.it - Modena, rammarico per l’impresa sfiorata. La Cremonese agguanta il pari solo nel finale

Uscire col rimpianto dallo "Zini", rende ampiamente l’idea del coraggio messo in campo dal. Coi limiti difensivi, ormai, ci si convive da un po’ e per sistemarli se ne riparlerà. Resta, e di questo i canarini devono essere soddisfatti, una prestazione a testa alta contro un avversario che nel secondo tempo ha chiuso con Azzi, Johnsen, De Luca, Nasti, Vandeputte e Vazquez. Tanto per intenderci. Brava la squadra di Mandelli, nel complesso. Meno nei dettagli, quelli che purtroppo fanno la differenza. A pochi minuti dal termine, in particolare, quando il gol di De Luca che svetta in area piccola riporta alla mente i contropiedi sciupati una decina di minuti prima e non, con Bozhanaj e Palumbo sugli scudi. A proposito, consiglio vivissimo: clonate Antonio Palumbo, gigante quando ha la palla tra i piedi, monumentale nel sacrificarsi quando serviva.