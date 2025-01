Mistermovie.it - Mister Movie | Severance 3 si farà? Ci sarà una Terza Stagione?

Mentre i fan disono ancora rapiti dagli eventi della seconda, il futuro della serie è già oggetto di speculazioni. Sebbene Apple non abbia ancora ufficialmente rinnovato la serie per una, ci sono segnali che lasciano presagire un prosieguo. Infatti, considerando l’importante investimento promozionale che Apple ha dedicato alla seconda, la possibilità di una continuazione appare più che probabile.C’è unadiin arrivo?Dan Erickson, creatore e showrunner di, ha recentemente confermato che si sta lavorando sulla potenziale. In una conversazione con Variety, Erickson ha svelato che molte cose sono già “pianificate”, facendo intendere che il progetto per il futuro della serie è già ben delineato.