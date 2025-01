Uominiedonnenews.it - Mina Settembre 3, Quarta Puntata: Jonathan Indaga Su Un Giro Sospetto In Palestra!

3,inizia adre su alcune attività che si svolgono all’interno dellae che gli sembrano sospette.coinvolge, aumentando i dubbi di Fiore!3 prosegue e, nel corso del quarto appuntamento, al centro dell’attenzione tornerà, ma stavolta non per le sue vicende sentimentali. Infatti, il personal trainer inizierà adre su unlosco che si svilupperà inma, per farlo, chiederà l’aiuto diche sarà felice di darglielo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.3: dove eravamo rimasti?Titti torna a Napoli in tutta fretta per gestire un problema molto serio. Da settimane è finita nel mirino degli haters, cosa che le sta creando dei seri problemi alla sua attività sul web.