Mattarella ad Auschwitz depone una candela per le vittime

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa, dopo quasi 2 ore e mezza, la cerimonia per l’80mo anniversario dalla liberazione di, alla quale hanno preso parte le delegazioni di oltre 50 Paesi: presente per l’Italia il presidente della Repubblica Sergio, mentre tra gli altri spicca la partecipazione di re Carlo per la Gran Bretagna e del premier Volodimir Zelensky per l’Ucraina. I rappresentanti istituzionali hanno ascoltato con attenzione e commozione gli interventi di quattro tra i sopravvissuti ai campi di concentramento, intervallati da una serie di immagini di repertorio che raccontavano gli orrori commessi nel campo di concentramento: la cerimonia si è aperta con l’intervento di Marian Turski, cui sono seguiti quelli di Janina Iwanska, Tova Friedman e Leon Weintraub. Nessuna figura politica ha preso la parola ma tutti quanti, dopo la testimonianza dei superstiti, a turno hanno deposto unain onore delledi