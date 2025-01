Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 27 gennaio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di272025 ARIETE Luna in Capricorno provoca confusione nei pensieri e nell'ambiente circostante, però è un passaggio importante per il vostro successo professionale e per gli affari. I nuovi arrampicatori sociali sono aiutati da questa Luna, voi dovete fare in modo di trattare sotto Mercurio in Acquario, a partire da domani. Bello il desiderio di dare affetto e amore, rischiate però di essere possessivi. Prudenza in viaggio, con il fisico, con le donne. TORO Come è saggio Lord Chersterfield: “se perdi un'ora del mattino, la cercherai tutto il giorno”. Voi del resto siete convinti da sempre che il mattino ha l'oro in bocca.