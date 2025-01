Gqitalia.it - Lamine Yamal e Leo Messi hanno una cosa in comune, anzi due

Lo apprezziamo sul campo per le sue acrobazie e i gol strepitosi, fuori per i look e le gag sui social. Adesso vogliamo conoscere un po' meglio, giovane talento del Barcellona e della Spagna, e possiamo farlo nel video The Essentials in cui svela e racconta gli oggetti da cui non si separa mai. Dalla Play al nuovo gel per capelli, dalla «sciarpa di Linus» alle cuffie Beats che gli vediamo sempre addosso quando arriva al campo: «Le uso per concentrarmi, mi sveglio ascoltando musica, quando sono nello spogliatoio ascolto musica, prima della partita ascolto musica, i miei preferiti sono Eminem e 50 Cents», ci racconta.Infine, da bravo calciatore, tra gli oggetti irrinunciabili di, ci sono le scarpe da calcio: «Le adidas F50 che ho usato agli Europei: sono leggere e comode.