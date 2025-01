Ilgiorno.it - La protezione civile si fa in tre: "Uniamo le forze nelle calamità"

Leggi su Ilgiorno.it

Grandi emergenze,o incidenti, fiere e manifestazioni, obiettivo sicurezza e pronto intervento. L’unione fa la forza, e lada ieri è a tre: protocollo di intesa fra Gorgonzola, Bussero e Cambiago, rinforzo di sinergia e collaborazione per le tute gialle. La firma ufficiale dell’intesa è stata al comando della polizia locale di Gorgonzola, l’altra mattina, durante la tradizionale giornata di porte aperte. Le firme quella della sindaca gorgonzolese Ilaria Scaccabarozzi e quelle dei colleghi di Bussero Massimo Vadori e di Cambiago Maria Grazia Mangiagalli. "La firma di questo documento - così Scaccabarozzi - non è che una ratifica di qualche cosa che di fatto già è. Uno stato di fatto. Lo abbiamo constatato anche qualche mese fa, durante la drammatica alluvione del 15 maggio, quando ladell’intera area si spese per aiutare la cittadinanza.