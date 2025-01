Juventusnews24.com - Juve Benfica, conferenze stampa e allenamenti: il programma completo della vigilia di Champions League

E' di nuovo tempo di Champions League per la Juventus, che mercoledì sera scenderà in campo contro il Benfica per l'ottava e ultima giornata del maxi-girone. Diramato il programma della vigilia del match. Come appreso da Juventusnews24, alle 11.45 ci sarà l'inizio dell'allenamento, con i primi 15 minuti aperti ai media. Conferenza stampa di Thiago Motta e di un giocatore, presso la sala stampa dell'Allianz Stadium, prevista invece per le ore 13.00. Alle 19.30 è previsto invece il walk around dei portoghesi, mentre alle 19.50 ci saranno le conferenze stampa di Lage e di un calciatore dei lusitani.