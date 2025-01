Linkiesta.it - Il mondo è allo sfascio e attende community notes inequivoche

Una cosa che succede a noi quattro non tifosi di nessuna delle squadre in campo è che prima o poi ci troviamo a dar ragione a tutti. Ieri, per esempio, è stata la giornata che non avrei mai previsto: quella in cui ho dato ragione a Jon Lovett.Jon Lovett era uno dei ragazzi che lavoravano alla comunicazione di Barack Obama. Nel frattempo non sono più ragazzi, Obama non è più presidente, scopro da Google che Lovett non sta neanche più con Ronan Farrow.Gli ex ragazzi della via obamiana godono d’un credito che in genere attribuirei alla sindrome Corrado Guzzanti. Ci sono, a volte, talenti così clamorosi che bastano non solo a sé stessi ma anche a procurare una carriera a chiunque entri in contatto con loro. Lovett, come Jon Favreau, viene guardato come un piccolo genio della politica perché ufficialmente autore dei brillantissimi discorsi di Barack Obama, uno che non riuscirebbe a fare un comizio non brillante neanche se glielo scrivesse Angelo Duro, esattamente come Corrado Guzzanti sarebbe risultato un genio con altri conduttori, altri autori, altri capistruttura – ma non viceversa.