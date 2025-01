Il gol di Ramsey regala ai padroni di casa il vantaggio… mentre Carragher definisce il marcatore super talento

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 19:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Jamieè rimasto impressionato quando Jacobha segnato il suo primo gol in campionato da settembre 2023ndo all’Aston Villa un vantaggio all’ottavo minuto incontro il West Ham domenica.ha completato un incisivo uno-due con Ollie Watkins prima di trovare l’angolo più lontano della rete di Alphonse Areola per il suo secondo gol stagionale, dopo aver vinto 3-0 in Champions League indello Young Boys.“Hanno iniziato bene”, ha detto a Sky Sports l’ex difensore dell’Inghilterra. “Se lo meritano. E’ davvero un bel calcio, passando proprio per il West Ham. Ungol di un”.Jacobtaglia la difesa del West Ham e l’Aston Villa vola via! pic.