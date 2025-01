Nerdpool.it - Il crossover di One Chicago sarà fondamentale per il capo della 51

Leggi su Nerdpool.it

Sostituire ilBoden (Eamonn Walker) non sarebbe stato facile. Il personaggio era un’ancora diFire, un veterano che era presente fin dall’episodio pilota. IlDom Pascal (Dermot Mulroney) ha però svolto un lavoro ammirevole. Ha mantenuto lo stesso status di onore del suo predecessore, ma ha sicuramente affrontato le cose in modo diverso.Nel corsotredicesima stagione abbiamo imparato a conoscere meglio Pascal. Lo abbiamo visto collaborare con personaggi come Kelly Severide (Taylor Kinney) e scontrarsi con personaggi come la sua ex moglie Monica (KaDee Strickland). Ildi One, però,la svolta per Pascal.l’occasione per distinguersi davvero come uomo d’azione.IlPascal è un personaggio cruciale per ilPascal non ha paura di fare ciò che è necessario, ma ildi Oneè pronto a fornirgli la più grande minaccia che abbia mai visto sul lavoro.