Lettera43.it - Giorno della Memoria, l’insospettabile negazionismo di sinistra

Come ogni anno, da quando venne istituita dall’Assemblea plenaria dell’Onu nel 2005, il 27 gennaio (data simbolica, che coincide con la liberazione di Auschwitz per mano dell’Armata Rossa, avvenuta appunto il 27 gennaio del 1945) si celebra il, dedicato a onorare le vittime dell’Olocausto – tra i 15 e i 17 milioni di vittime, di cui 6 milioni di religione ebraica – e a promuovere una riflessione sul valorestorica per evitare il ripetersi di simili atrocità. Quest’anno, la ricorrenza, se possibile, assume un valore ancor più intenso, dato che cadono gli 80 anni esatti dalla fine di quella barbarie senza precedenti nella storia dell’umanità che è stato il genocidio perpetrato dai nazisti. E dai fascisti, è bene rimarcarlo, visto che la destra italiana tende, spesso, a trascurare le responsabilità dirette, e convinte, di Mussolini e dell’Italia in questa vergognosa vicenda.