Giorgia Meloni | Attenti sui dazi lo scontro non conviene a nessuno Serve il dialogo

La premier, al termine della sua visita ufficiale in Arabia Saudita, ha sottolineato l’importanza di stringere rapporti strategici tra Italia e il Paese arabo. “Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici su varie materie. L’Arabia è un attore chiave in Medio Oriente”, ha dichiarato la presidente del Consiglio durante un punto stampa.ha anche ribadito la centralità della normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele come elemento per facilitare il processo di pace nella regione, aggiungendo che “il Regno Saudita ha un ruolo chiave anche in Libano, nel rafforzamento delle istituzioni e nell’elezione del nuovo presidente”.La questione deie cooperazione, però, ha parlato soprattutto dei, una delle questioni più spinose nell’agenda internazionale, soprattutto dopo i primi passi di Trump nel suo mandato presidenziale.