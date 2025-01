Abruzzo24ore.tv - Febbraio inizia con una forte instabilità meteo: ecco cosa aspettarsi

Roma - Le previsioni per i primi giorni diprevedono condizioniinstabili, con molta incertezza sulle aree più colpite. Le regioni del Sud Italia e le Isole maggiori sono le più esposte, mentre nel resto del paese le condizioni sembrano essere più stabili. Un possibile anticiclone si sposterà verso l'Europa centrale, ma l'incertezza rimane alta per l'arrivo di aria fredda. Dal 10 al 17si prevede un dominio dell'anticiclone, portando temperature superiori alla media stagionale e ridotto rischio di precipitazioni sulla maggior parte dell'Italia. Tuttavia, qualche disturbo potrà interessare soprattutto il Sud e le Isole. Dal 17 al 24, la stabilità continuerà a prevalere sull’Italia, con temperature in rialzo. L’potrebbe manifestarsi solo nelle regioni meridionali.