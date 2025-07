Sposati in tv | il sogno di nozze della celebrità si avvera

Sposati in TV, il sogno di nozze della celebrità si è finalmente avverato: Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia hanno scelto Panarea per il loro matrimonio da favola. Un evento che ha catturato l’attenzione di fan e media, riunendo amici, familiari e volti noti dello spettacolo in un’atmosfera intima e ricca di emozioni. In questo scenario mozzafiato, il loro amore si celebra tra mare, cielo e pura magia. La cerimonia si è conclusa lasciando tutti senza fiato, segnando un capitolo indimenticabile nella storia del celebrity wedding italiano

il matrimonio di Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia: un evento speciale a Panarea. Un momento di grande rilevanza nel panorama dello spettacolo italiano si è verificato con la celebrazione delle nozze tra una nota figura televisiva e il suo compagno. La cerimonia, tenutasi in un contesto da sogno, ha visto la partecipazione di amici, familiari e volti noti del mondo dello spettacolo, creando un'atmosfera ricca di emozioni e intimità. luogo e data della cerimonia. la cornice dell'evento. Il matrimonio è stato celebrato il 5 luglio alle ore 18 sull'isola di Panarea, un luogo simbolico per la coppia, che rappresenta anche il punto d'incontro del loro amore.

