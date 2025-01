Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, primi contatti con la Juventus. Il centrocampista resterà in Serie A? Dipende tutto da quel dettaglio

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24con laper il. Futuro ancora inA per il giocatore?da una cosaCome spiegato da Alfredo Pedullà, Nicolòresta in uscita dal calciomercatoin questa ultima settimana della finestra dei trasferimenti invernali. Nelle ultime ore si sarebbe fatta sotto anche laper il calciatore.tra le due società per il, che resta sempre anche nel mirino del Marsiglia. Da tempo i francesi apprezzano l’ex Cremonese, ma in ogni caso il suo futurorà anche dalla formula dell’affare.Leggi sunews24.com