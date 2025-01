Juventusnews24.com - Fabiani (ds Lazio) rivela: «Avevamo individuato Veiga, poi lui ha scelto di andare alla Juventus. Vi dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ha parlato così in conferenza di Renato: la rivene del ds dellasul nuovo calciatore dellaAngelo, durante la conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina, hato che laè stata vicina a Renato. Di seguito le parole del ds biancoceleste sul nuovo acquisto della:PAROLE – «Vogliamo partire da un punto fisso, ovvero non dare via i pezzi migliori. Poi ci sono tante questioni da valutare, la lista, i giocatori che hai a disposizione, cosa offre il mercato. Quante squadre sono disposte a privarsi di pezzi pregiati?, poi il ragazzo hadie gli auguriamo il meglio. Noi non dobbiamo fare un calciomercato a effetto tanto per prendere in giro i tifosi, noi andremo su calciatori da inserire ingruppo già importante ove li riterremo funzionali».