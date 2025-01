Thesocialpost.it - Etna, incidente sugli sci: morto l’imprenditore 60enne Nicola De Cardenas

De, 60 anni, presidente della sezione pavese di Assolombarda, ha perso la vita in un tragicomentre sciava sulle nevi dell’, nella zona della Valle del Bove. La sciata, una delle sue passioni, si è trasformata in tragedia a causa di una caduta fatale. L’è avvenuto domenica 26 gennaio, ma la notizia è stata diffusa solo il giorno seguente.Destava partecipando a un’escursionesci insieme a un gruppo di amici quando ha perso l’equilibrio su un pendio ghiacciato, battendo violentemente la testa al suolo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso della Guardia di Finanza per trarre in salvo sia De, ormai privo di conoscenza, sia un’altra persona coinvolta nell’. Entrambi sono stati recuperati con il verricello e trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania.