Eleonora Giorgi e la malattia il figlio Andrea Rizzoli | Non c’è più niente da fare

Roma, 27 gennaio 2025 –, una delle attrici più amate del cinema italiano degli anni ’70 e ’80, sta vivendo il momento più difficile della sua. Dopo un lungo periodo di lotta contro un tumore al pancreas, diagnosticato nel novembre 2023, laè entrata in una fase avanzata. Il calvario è iniziato a seguito di una semplice tac, eseguita per una tosse persistente, che ha rivelato la presenza di un tumore.non ha mai nascosto la: “Il tumore è arrivato proprio quando stavo festeggiando i miei 70 anni e i 50 di carriera”, le sue parole in una delle tante interviste rilasciate dall’attrice. “Se fossi stata più giovane, mi sarei disperata. Ma posso dire di aver vissuto una vita piena di avventure. Nonostante tutto, mi spezza il cuore dover lasciare i miei cari”.