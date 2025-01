Digital drip | il lusso è on-chain

Leggi su .com

Life&People.it Il suono elegante dei tacchi Louboutin si unisce armoniosamente al frastuono dei server. Nel cuore di Milano, dove l’heritage delincontra il futuroe, una nuova epoca di innovazione sta trasformando il DNA della moda. Non più solo sfilate e vetrine scintillanti, ma portafogli virtuali che custodiscono l’equivalente di una Kelly bag in criptovalute. Benvenuti: la blockdelè il nuovo black e gli NFT sono oggetti imprescindibili, quanto un rossetto Chanel.Dalla sartoria al cyberspazio: Gucci e Prada diventano avatarGucci e Prada guidano questa metamorfosie e intanto il confine tra atelier e metaverso si fa sempre più labile e indeterminato. Le maison storiche riscrivono le regole del gioco, trasformando codici binari in status symbol prestigiosi e algoritmi in oggetti del desiderio.