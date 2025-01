Anteprima24.it - “Cucine da incubo” con chef Cannavacciuolo fa tappa a Montella

Tempo di lettura: < 1 minuto“da” fa. Il comune guidato dal sindaco Rizieri Buonopane ha deliberato di concedere il patrocinio nelle date comprese tra il 27 e il 31 gennaio 2025 per la registrazione del programma televisivo “da”, conducente loAntonino. Nella mattina la troupe è giunta in Irpinia. La decisione è stata presa in risposta alla richiesta avanzata dalla Endemol Shine Italy.“La Brasserie” sarà al centro della puntata, conche, come da tradizione del programma, guiderà il locale attraverso un percorso di trasformazione, puntando a risolvere criticità e a valorizzarne le potenzialità. Le riprese offriranno anche uno spaccato della bellezza paesaggistica di, evidenziando le sue tradizioni e unicità.