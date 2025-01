Chiccheinformatiche.com - Cosa significa IUSM?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

L’acronimosta per Istituto Universitario di Scienze Motorie, un’istituzione accademica italiana dedicata alla formazione e alla ricerca nel campo delle scienze motorie e dello sport. Fondato con l’obiettivo di fornire competenze avanzate nelle discipline legate al movimento, alla salute e al benessere, l’rappresenta un punto di riferimento per chi desidera intraprendere una carriera nell’ambito sportivo, educativo o sanitario.Origini e storia dell’L’Istituto Universitario di Scienze Motorie nasce come evoluzione dell’ISEF, l’Istituto Superiore di Educazione Fisica, che fino agli anni Novanta era la principale struttura formativa per chi voleva diventare insegnante di educazione fisica o tecnico sportivo. Con la riforma universitaria, l’ISEF è stato trasformato in, arricchendo il percorso formativo con una maggiore enfasi sulla ricerca scientifica e sull’interdisciplinarità.