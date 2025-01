Calciomercato.it - Come cambia il futuro di Frattesi e nuovo difensore: le mosse dell’Inter | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il nazionale azzurro protagonista nella travolgente vittoria di Lecce: sulle sue tracce resta sempre la Roma nell’ultima settimana di mercatoDaviderisponde sul campo e a parole dopo la roboante vittoriasul campo del mercato. Dichiarazioni di facciata o meno, il centrocampista ha buttato acqua sul fuoco a una possibile partenza già in questa finestra del mercato.Davide(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Sassuolo tornava titolare in campionato dopo quasi tre mesi e ha ritrovato anche la via del gol (il quarto stagionale) sull’assist al bacio di Thuram.prima di lasciare il campo a Barella si è procurato anche il rigore del 4-0 finale trasformato da Taremi, sciorinando una prestazione all’altezza e che ha soddisfatto anche Simone Inzaghi: “Ho parlato con Davide, con lui ho un ottimo rapporto e sa quanto è importante per l’Inter“, le parole dell’allenatore al termine del poker rifilato al Lecce dopo aver rilanciato dal primo minuto il classe ’99.