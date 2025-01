Borsa | tonfo per Nvidia a Wall Street chiude a -1686%

Lapresse.it - Borsa: tonfo per Nvidia a Wall Street, chiude a -16,86%

Milano, 27 gen. (LaPresse) – Il titolo dicrolla ae, in chiusura di seduta a New York, segna -16,86%. La società, che sulle prospettive dello sviluppo dell’intelligenza artificiale ha costruito la sua capitalizzazione recente, paga la vicenda DeepSeek, la startup cinese di AI che ha suscitato molto interesse nelle ultime settimane come rivale in rapida crescita di ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google e altri importanti strumenti di intelligenza artificiale.