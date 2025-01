Justcalcio.com - Barcellona – Valencia 7-1: la squadra di Flick si scatena e mette fine alla serie senza vittorie

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Ilè tornato a vincere nella Liga in modo sorprendente con una netta vittoria per 7-1 sulin pericolo di retrocessione al Camp Nou domenica. Il risultato ha portato ladi Hansia tre punti dall’Atletico Madrid, secondo in classifica, con la capolista Real Madrid sette più avanti dopo la vittoria sul Real Vdolid. Frenkie de Jong ha dato il viadisfatta con soli tre minuti sul cronometro dopo aver raccolto il cross di Lamine Yamal in area, facendo un tocco prima di pugnalare la pa casa. Ilraddoppia cinque minuti più tardi quando Ferran Torres guida il tiro di Alejandro Balde oltre la portata di Giorgi Mamardashvili. Raphinha continua la suadi reti portando la gara oltre ilsubito dopo, agganciando il passaggio filtrante di Fermin Lopez prima di doppiare Mamardashvili per concludere.