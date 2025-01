Avengers | Infinity War la spiegazione del finale | cosa significa la vittoria di Thanos?

Leggi su Cinefilos.it

War, ladelladi?Si può tranquillamente affermare cheWar (qui la nostra recensione) ha uno dei finali più scioccanti non solo del MCU, ma dell’intero genere dei supereroi. Come più volte evidenziato, il film è l’inzio della conclusione di tutto ciò che l’esperimento decennale dei Marvel Studios ha costruito. Dal punto di vista narrativo, questo è ovvio. Il film seguenella sua missione di raccogliere le sei Gemme dell’Infinito per spazzare via metà dell’universo, una missione che è stata accennata fin da Thor nel 2011 ed è stata l’obiettivoesplicito fin da quando questo film è stato annunciato nel 2014.Si tratta però, come anticipato, dell’inizio della fine, che verrà portata a compimento con il film del 2019: Endgame (qui la nostra recensione), dove glisferrano un nuovo attacco acon l’obiettivo di annullare quanto da lui compiuto inWar.