«An fu una scommessa sul futuro. La vittoria? La predisse persino una maga». Parla La Russa

A trent’anni da quel 27 gennaio del 1995 – «L’alba di Alleanza Nazionale», come titolò il Secolo d’Italia – la lezione per Ignazio Laresta attualissima: «Non bisogna avere paura delle scelte che possono sembrare pericolose o di rottura. Le scelte dolorose, quando sono sentite, giuste e nel solco di una visione del mondo, vanno sempre fatte». Per il presidente del Senato e storico esponente di rilievo del partito della “fiamma” in tutte le sue evoluzioni – dal Movimento Sociale Italiano a Fratelli d’Italia – proprio tali scelte hanno fatto di Alleanza Nazionale una stazione e una stagione fondamentali per l’affermazione di quella di destra di governo che arriverà, passo dopo passo, a guidare l’Italia con Giorgia Meloni. «Oggi sembra quasi normale avere fatto Alleanza Nazionale», spiega in questa lunga intervista, ma se si guarda la storia del Msi «si capisce che fu un salto triplo, esattamente come lo è stato la nascita di Fratelli d’Italia».