27 gennaio | Il Giorno della Memoria | foto

Tutto il mondo celebra oggi, 27, ildedicata alle vittime dell'Olocausto, i 6 milioni di ebrei sterminati dalla follia nazista negli anniseconda guerra mondiale. Ecco alcuneper non farci dimenticare l'abisso dell'orrore dentro il quale cadde l'uomo.Il ghetto di Varsavia e i campi di sterminio di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen. Ebrei terrorizzati e aguzzinti nazisti che ridono. Corpi ridotti a scheletri e resti di uomini, donne e bambini morti di fame e stenti. 15 immagini sconvolgenti che testimoniano l'orrore dell' Olocausto. Per non dimenticare