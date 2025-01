Serieanews.com - “Una ossessione”: Lazio, il sogno che fa paura

"Una ossessione": Lazio, il sogno che fa paura – Serieanews

La Lazio, dopo una partenza che aveva fatto temere il peggio, sta vivendo una stagione che ha del magico. Prima nel girone di Europa League e quarta in Serie A con 39 punti, la squadra di Marco Baroni sta dimostrando una solidità che in pochi si sarebbero aspettati.

Gli esperti parlavano di una squadra in pieno processo di ricostruzione, di un allenatore che, per quanto bravo, sarebbe stato forse un po' troppo per una realtà che lottava per rimanere a galla. Ma oggi, a distanza di qualche mese, quelle previsioni sembrano già parte di un altro mondo.

La Lazio ha sorpreso tutti: la qualità del gioco, la solidità difensiva, e soprattutto la capacità di raccogliere punti in un campionato che non perdona mai.