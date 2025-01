Ilrestodelcarlino.it - Un mister in pieno crescendo rossiniano

GuidelliNon sappiamo seStellone sia o non sia un patito di lirica. Di certo somiglia sempre più al nostro Rossini. Ilè la sua peculiarità. Prima di tutto in termini di bacchetta. Bacchetta magica. E poi in fatto di bacchetta d’orchestra, al momento ineccepibile, in ciascun metro quadro del campo. Questo signore ha dato prima forma allo spartito vissino. Poi ne ha forgiato il ritmo. Quindi ha spruzzato colore, dandogli una tinta birba, pungente e pure squisitamente vincente. E, infine, partendo da un sobrio tono, piroettando qua e là, è riuscito a far partire la sinfonia, esplosiva e inarrestabile. Ciascun orchestrale al suo posto, valorizzato come si deve, al massimo della propria espressione. Con un effetto finale: undegno del migliore dei Cigni di Pesaro.